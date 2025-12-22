Сайт Конференция
Nacvark
Великобритания хочет оснастить вертолёты Apache ракетами APKWS из-за их потенциала в борьбе с БПЛА
Комплекты APKWS устанавливаются на 70-мм ракеты, которые могут эффективно и недорого перехватывать дроны

Великобритания планирует оснастить свои вертолёты AH-64E Apache комплектами Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) из-за их потенциала в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на ответ министра по делам оборонной готовности и промышленности Люка Полларда на парламентский запрос.

Британский чиновник подтвердил, что закупки APKWS продолжаются, а уже к 2027 году вертолёты Apache станут их носителями. Поллард добавил, что эти комплекты обеспечит военному командованию большей гибкости при поражении различных групп целей. Несмотря на такие внутренние планы, Люк Поллард акцентирует внимание на продолжающихся обсуждениях данного вопроса. Дело в том, что использование APKWS другими платформами, за исключением истребителей, ещё находится на этапе изучения.

APKWS представляет собой комплект высокоточного наведения, применяемый на 70-мм неуправляемых ракетах Hydra 70. Оснащение неуправляемой ракеты лазерным наведением позволяет с высокой точностью поражать такие цели, как БПЛА. Основное преимущество – небольшая стоимость (около 50 тысяч долларов) и высокая эффективность.

#великобритания #бпла #apache #apkws ii
Источник: ukdefencejournal.org.uk
