Речь идёт новых пусковых установках и другом оборудовании

На сайте компании Raytheon, принадлежащей RTX Corporation (США), сообщается о получении контракта от правительства Румынии на поставку дополнительного оборудования для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Общая стоимость контракта составляет 168 миллионов долларов.

В рамках данного контракта румынская армия получит радар, систему управления и контроля, пусковые установки, а также различное вспомогательное и испытательное оборудование. Таким образом, речь идёт о поставке компонентов батареи ЗРК Patriot.

Старший вице-президент Raytheon Пит Бата подчеркнул, что Patriot по-прежнему пользуется спросом по всему миру. В пресс-релизе компании настаивают на том, что это единственная (среди западных) система противовоздушной и противоракетной обороны, эффективность которой была доказана в боевых условиях. Комплекс используется для перехвата реактивных и тактических баллистических ракет.

Стоит напомнить, что в октябре 2024 года Румыния принимала участие в поставках ЗРК Patriot украинской армии. Вполне вероятно, что размещённый контракт предназначен для восполнения переданных компонентов батареи.