Польский ОПК учитывает опыт современных боевых действий

Объединение польского оборонного комплекса Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), куда входит компания Huta Stalowa Wola, ускоряет производство самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab и работает над следующей модификацией. Данная САУ является ключевым артиллерийским вооружением польской армии, а также одним из наиболее узнаваемых продуктов польской оборонной промышленности.

По слова вице-президента PGZ Аркадиуша Бака, текущие производственные мощности позволяют выпускать от 50 до 60 единиц САУ Krab в год. При этом польский оборонно-промышленный комплекс способен увеличить производство, если такая необходимость возникнет.

Паралельно с увеличением производства PGZ работает над следующей модификацией САУ – Krab 2. Новая система получит больше автоматизации, включая использование автоматического механизма заряжания, что приведёт к увеличению скорострельности и снижению нагрузки на экипаж. Помимо этого, ствол Krab 2 с более высокими параметрами давления улучшит баллистические характеристики и увеличит дальность и эффективность стрельбы.

Основной акцент в Польше делают на изучение опыта современных боевых действий, где активно применяются САУ. В случае с Krab, артиллерийская система также используется украинскими военными, которые, очевидно, делились с производителем своим опытом применения.