Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Польше разрабатывают новую САУ Krab 2
Польский ОПК учитывает опыт современных боевых действий

Объединение польского оборонного комплекса Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), куда входит компания Huta Stalowa Wola, ускоряет производство самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab и работает над следующей модификацией. Данная САУ является ключевым артиллерийским вооружением польской армии, а также одним из наиболее узнаваемых продуктов польской оборонной промышленности.

По слова вице-президента PGZ Аркадиуша Бака, текущие производственные мощности позволяют выпускать от 50 до 60 единиц САУ Krab в год. При этом польский оборонно-промышленный комплекс способен увеличить производство, если такая необходимость возникнет.

Паралельно с увеличением производства PGZ работает над следующей модификацией САУ – Krab 2. Новая система получит больше автоматизации, включая использование автоматического механизма заряжания, что приведёт к увеличению скорострельности и снижению нагрузки на экипаж. Помимо этого, ствол Krab 2 с более высокими параметрами давления улучшит баллистические характеристики и увеличит дальность и эффективность стрельбы.

Основной акцент в Польше делают на изучение опыта современных боевых действий, где активно применяются САУ. В случае с Krab, артиллерийская система также используется украинскими военными, которые, очевидно, делились с производителем своим опытом применения.

#польша #сау #krab
Источник: defence24.pl
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Норвегии под половицами дома нашли украшения эпохи викингов, нетронутые с IX века нашей эры
2
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
2
Норвегия профинансирует поставку Украине ракет для ЗРК С-300
2
Память дорожает быстрее видеокарт: G.Skill винит индустрию ИИ
+
«Национальная лотерея» назвала регионы России с наибольшим числом лотерейных миллионеров
1
Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М вошли в состав ВКС России
+
ЗРК С-500 «Прометей» заступил на боевое дежурство
+
В России начались предварительные испытания стрелочного перевода для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
+
FT: Великобритания пересмотрит план военных расходов из-за финансовых проблем
1
На YouTube-канале Linus Tech Tips показали завод по производству флэш-памяти и SSD компании KIOXIA
1
Минувшая The Game Awards установила новый рекорд зрительского охвата
+
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
В Норвегии при постройке новой просёлочной дороги обнаружен клад эпохи викингов IX века
+
Ученые обнаружили штамм древней чумы в останках 4000‑летней овцы из поселения Аркаим на Южном Урале
+
Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready версии 591.55, исправляющий ряд проблем в актуальных играх
1
MaxSun представила Mini-ITX материнскую плату MS-PC Farm B860I c четырьмя разъёмами DDR5 DIMM
2
TheGamer предупреждает своих читателей: цены на видеокарты резко взлетят в 2026 году
3
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
2
В России хотят ввести обязательную маркировку для вейпов и электронных сигарет с 1 апреля 2026 года
+
В США разрабатывают недорогую ракету Cyclops для перехвата баллистики за пределами атмосферы
1

Популярные статьи

5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
43
Итоги авто и мотоспорта сезона 2025 года
+
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
2
«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
+

Сейчас обсуждают

Dentarg
11:17
А как же NPU? Слишком мало ядер, опять ждать придётся.
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
unknown24
11:16
Что не так с производительностью, мальчик? 8 ядер с 5,5 ГГц на ядро в однопотоке/ 5,2 ГГц в многопотоке для современной школоты уже маловато будет? Ладно зион с древней архитектурой, но 265 опять мало...
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
unknown24
11:07
Удивились? "Обзор от ИИ Чтобы «раскрыть» мощь RTX 3090, нужен топовый процессор с высокой одноядерной производительностью, как Intel Core i9-12900K/13900K/14900K или AMD Ryzen 7 5800X3D/Ryzen 9 5900X/...
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Сергей Анатолич
11:06
Так в этом то и дело, их же сразу за руку поймают.
Трамп призвал к возвращению США на Луну в рамках указа о космической политике
Сергей Анатолич
11:05
Это потеря потерь!
Google прекратила поддержку браузера PlanetWeb 3.0 в консоли Sega Dreamcast
Сергей Анатолич
11:05
Вот этот "дружный" запад утверждает, что готовится к войне с Россией и при этом ежедневно выкладывает новости об открытии у себя разных военных производств, чуть ли ни с данными и количеством выпускае...
Дания приобретает систему береговой противовоздушной обороны Naval Strike Missile
IRanPast
11:04
То есть ты по цене выбираешь проц, а не по производительности, клоун? А чо тогда не зион на 156 ядер? От того, что он стоит 40 тыс, он гомном не перестанет быть.
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
unknown24
11:03
Юноша, "Процессор Intel Core Ultra 7 265KF BOX" сейчас в DNS 40 тысяч стоит. Вам иногда лучше жевать чем писать.
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
IRanPast
10:56
Ты конченный балабол, вместе с technical на счёт 265, так как этот процессор конченное днище
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
unknown24
10:52
Что я должен выложить? Что я успел задолжать балаболам? Результат сравнения E5-2680 v4 и E5-2690 v2 приведён. А балаболы даже не удосужились написать с каким зионом тестировали. Хейтерам зиона рекомен...
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter