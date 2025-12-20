Аудиторы выявили недостатки и значительные пробелы в финансовой отчётности

В 2018 году Конгресс США ввёл обязательные ежегодные финансовые проверки, которые проходят все правительственные департаменты страны. Как сообщает издание Defense News, в Пентагоне уже восьмой раз провалили финансовый аудит. Таким образом, оборонное ведомство является единственным министерством США, ни разу не прошедшим проверку.

Аудиторы выявили 26 существенных недостатков и два значительных пробела в финансовой отчётности ведомства. В частности, Пентагон не владеет полной информацией об имеющихся в своём наличии активах, включая детали в рамках программы истребителя Joint Strike Fighter. Несмотря на это, министр обороны США Пит Хегсет подтвердил приверженность ведомства дальнейшему проведению аудитов, чтобы продемонстрировать открытый доступ к информации о расходах ведомства.

Однако, как подчеркнул Хегсет, Пентагон не в состоянии так быстро решить проблемы, накопившиеся за десятилетия военных операций и пренебрежения оборонно-промышленной базой. Главный финансовый директор ведомства Жюль Херст рассчитывает решить «критические проблемы» и получить «безоговорочное» аудиторское заключение к 2028 году.