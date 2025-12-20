Общая стоимость контракта составляет около 100 миллионов евро

Компания Kongsberg Defence & Aerospace сообщила о заключении контракта с правительством Дании на поставку системы береговой противовоздушной обороны (ПВО) Naval Strike Missile Coastal Defence System (NSM CDS). Общая стоимость контракта оценивается примерно в 100 миллионов евро.

В рамках данного контракта Копенгаген получит пусковые установки, усовершенствованную систему управления огнём и ракеты NSM. В этом году датское правительство уже приобретало ракеты NSM, но для оснащения ими кораблей флота.

Приобретение страной береговой системы ПВО позволит датским вооружённым силам противостоять современным военно-морским угрозам с суши и укрепит оперативные возможности страны. Помимо этого, будет расширено общее присутствие подобных систем вдоль Балтийского и Северного морей.

Дания станет уже пятой страной НАТО, получившей на своё вооружение системы NSM CDS. В настоящее время их эксплуатантами являются США, Польша, Румыния и Латвия. Модернизация ПВО за счёт приобретения систем наземного базирования демонстрирует общие тенденции перехода от применения дорогостоящей авиации к более дешёвым наземным комплексам.