Пакет помощи также предусматривает поставку других средств ПВО

На сайте правительства Норвегии сообщается об очередном пакете военной помощи для Украины в рамках инициативы JUMPSTART. Норвежское правительство выделит около 3,2 миллиарда норвежских крон (около 320 миллионов долларов), за счёт которых будет осуществлена поставка оружия.

В рамках данного пакета военной помощи украинская армия получит преимущественно средства противовоздушной обороны, включая ракеты для истребителей F-16 и зенитно-ракетных комплексов С-300. В пресс-релизе норвежского правительства подчёркивают, что на закупку ракет для С-300 будет потрачено около 50 миллионов долларов, поскольку они быстро расходуются.

При этом не уточняется, откуда Норвегия возьмёт данные ракеты. На вооружении норвежской армии отсутствуют С-300, а западные страны не производят зенитные ракеты для данного ЗРК. Вероятнее всего, норвежские власти приобретут ракеты С-300 у стран, которые эксплуатировали или продолжают эксплуатировать советские системы.

В этом году Норвегия выделила около 1 миллиарда долларов на инициативу JUMPSTART, направленную на закупку оружия для украинской армии у других государств.