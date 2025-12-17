USS Idaho стала уже 26-й АПЛ данного класса

Военно-морские силы США приняли атомную подводную лодку (АПЛ) класса Virginia, которая поступит на вооружение под наименованием USS Idaho (SSN-799). На текущий момент судно продолжит участвовать в испытаниях и проверках в ходе процедуры приёмки, после чего будет введено в строй. В то же время экипаж продолжает обучение. Предполагается, что полноценное введение USS Idaho в строй состоится уже весной следующего года.

USS Idaho станет 26-й АПЛ класса Virginia на вооружении ВМС США. При этом это уже восьмая из десяти заказанных подлодок, построенных в конфигурации Block IV, а также вторая поставленная американской армии в этом году. Подводные лодки данного класса обладают длительной продолжительностью плавания, высокой скоростью и малозаметностью, что повышает общую выживаемость судна и предоставляет возможность нанесения ударов в относительной близости с целью.

Строительство АПЛ Virginia осуществляется судостроительными компаниями General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. В будущем Virginia будет представлена в конфигурациях Block V и Block IV.