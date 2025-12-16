Скорость ветра превышала 90 километров в час

В бразильском штате Риу-Гранти-ду-Сул обрушилась 24-метровая статуя Свободы, имитирующая оригинальный монумент в Нью-Йорке. Обрушение произошло в связи с высокими порывами ветра, превышающими 90 километров в час. Территория была изолирована, а строители приступили к демонтажу конструкции.

Местное население получило на свои смартфоны предупреждение о высоких порывах ветрах и угрозе экстремальных стихийных бедствий. На опубликованном видео обрушения статуи видно, что на близлежащей дороге было много машин, но ни одна из них не пострадала. Практически все припаркованные автомобили были вдали от монумента.

Оригинальная статуя Свободы в Нью-Йорке сделана из меди, под которой размещён каркас из железных балок. В то же время копии оригинального монумента, присутствующие в некоторых городах Бразилии, делают из более лёгких материалов: бетона, алюминия или стеклопластика. Обусловлено это не только экономией, но и специфическим тропическим климатом в регионе. Ответственная за строительство статуи компания планирует провести техническую проверку для выяснения причин обрушения.