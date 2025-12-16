Индийские ВВС по-прежнему эксплуатируют устаревшие самолёты, выведенные из эксплуатации многими странами

Королевские Военно-воздушные силы Омана согласились передать Индии истребители-бомбардировщики третьего поколения Sepecat Jaguar, выведенные страной из эксплуатации ещё в 2014 году. Об этом сообщают различные тематические издания, включая Scramble.

Полученные Оманом ещё в 1977 году истребители нельзя назвать боеспособными, но это мало волнует индийских военных. Истребители по-прежнему можно разобрать на запчасти, использовав в качестве доноров для обслуживания индийского парка Jaguar. В составе ВВС Индии имеется шесть эскадрилий Jaguar, каждая из которых насчитывает от 18 до 20 самолётов.

Истребители Jaguar уже давно выведены из эксплуатации многими странами, включая Францию и Великобританию. Производство самолётов было прекращено, их технологии устарели, а техническое обслуживание становится дороже из-за отсутствия запасных частей. Передача Оманом данных самолётов позволит Нью-Дели сэкономить значительные средства на поиске оставшихся в мире запчастей.

В 2018 - 2019 годах Франция уже передавала Индии свои выведенные из эксплуатации Jaguar, которые впоследствии использовали для технического обслуживания индийского парка. Взамен Нью-Дели только покрыл транспортные расходы. Индийские ВВС не спешат выводить из эксплуатации устаревшие самолёты, поскольку их авиапарк кажется скромным по сравнению с соседним Китаем или Пакистаном.