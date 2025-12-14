Система представляет собой внедорожник HMMWV с артиллерийским орудием

На Международной артиллерийской конференции в Торуне территориальной обороне Польши предложение решение производства компании AM General (США) – мобильная артиллерийская машина калибра 105-мм Hawkeye. Впервые система была представлена на выставке AUSA 2025 после того, как прошла испытания армиями США и Украины.

В отличие от традиционных самоходных артиллерийских установок, Hawkeye делает акцент на мобильность, а не на броню, потому что в условиях современных боевых действий высокий уровень защиты не всегда обеспечивает живучесть. На внедорожник HMMWV M1152A1 установлено два артиллерийских оружия M20 калибра 105-мм, которые могут поражать цели на расстоянии от 11,5 до 19,5 километров. Скорострельность орудий составляет три выстрела в минуту, а скорость развёртывания – менее чем полторы минуты. Для управления Hawkeye достаточен экипаж из двух человек.

Несмотря на базовую платформы в качестве HMMWV M1152A1, технология «мягкой отдачи» снижает силу стрельбы на 60%, поэтому возможна интеграция 105-мм орудий с другими транспортными средствами, например, колёсным бронетранспортёром Stryker.

Пока непонятно, примет ли территориальная оборона Польши решение о приобретении Hawkeye, но подобные предложения от промышленности указывают на изменение реалий боевых действий, где теперь значительное внимание уделяют именно мобильности.