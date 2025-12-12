Сайт Конференция
Хорватия планирует приобрести 44 немецких танка Leopard 2A8
Стоимость соглашения оценивается в полтора миллиарда евро

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписал соглашение с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о намерениях приобрести 44 танка Leopard 2A8 немецкого производства. Стоимость соглашения оценивается в полтора миллиарда евро.

Ожидается, что поставки танков произойдут в период с 2028 по 2030 год в рамках модернизации хорватских вооружённых сил. Значительную часть средств на финансирование закупки Хорватия возьмёт из инициативы SAFE, направленной на предоставление странам Европейского союза льготных кредитов для перевооружения. Помимо этого, есть информация, что страна получила от Германии скидку на свои танки в связи с поставками Украине модернизированной бронетехники советского производства.

Фридрих Мерц акцентирует внимание на том, что такое военное сотрудничество укрепляет как Германию и Хорватию, так и НАТО в целом. По его мнению, странам Европы следует производить меньше различных видов вооружения, отдавая приоритет массовому производству. На текущий момент Вооружённые силы Хорватии используют танки M-84, являющиеся модернизированной версией советского Т-72М1. Страна ранее передавала Украине данные танки, планируя заменить их западной бронетехникой.

#германия #leopard 2 #leopard 2a8 #хорватия
Источник: reuters.com
