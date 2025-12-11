При этом альянс по-прежнему готов принимать от стран заявки на вступление

Директор по планированию политики НАТО Бернадетта Берти во время участия в Трансатлантическом форуме подтвердила сохранение военным блоком приверженности политике «открытых дверей». По её словам, страны по-прежнему могу подавать заявки на вступление, претендуя на членство в североатлантическом альянсе. Берти подчеркнула, что соответствующий принцип был утверждён ещё на саммите в июне.

При этом Берти упомянула, что на текущий момент нет консенсуса относительно дальнейшего присоединения новых членов, включая Украину. Таким образом, НАТО готово принимать заявки на вступление в североатлантический альянс, но расширяться за счёт вступления новых членов пока не планирует.

Говоря об остальной части стратегии национальной безопасности, Бернадетта Берти отметила, что перед НАТО стоит другая важная задача – стремиться выполнить требование США по наращиванию обороноспособности. Чиновник напомнила, что все 32 страны-участника НАТО на прошлом саммите согласились увеличить уровень расходов на оборону, согласившись с их недостаточностью для текущей оценки угроз.