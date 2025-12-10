Бельгийская компания разработала концепцию новой башни, которая значительно усилит танк и продлит срок службы без необходимости в многомиллиардных инвестициях

Компания John Cockerill Defense (Бельгия) представила на международной оборонной выставке EDEX 2025 в Новом Каире своё новое решение – модернизованный танк M60 разработки США, произведённый в 1960-х годах. Представленное бельгийцами решение может получить спрос, поскольку африканские страны, включая Египет, до сих пор используют устаревшие американские танки.

Бельгийская компания предлагает продлить срок службы M60 за счёт установки боевого модуля COCKERILL 3105, сэкономив странам Африки миллиарды долларов на замене устаревших танков. Новая 105-мм башня, в отличие от устаревшей пушки M68 с ручным заряжением, сконструирована с учётом современных условий боевых действий. Башня COCKERILL 3105 полностью стабилизирована и может вести огонь в движении, поражая цели с вероятностью попадания с первого выстрела на больших дистанциях, а экипаж танка уменьшен за счёт автоматизации механизма заряжения. Помимо этого, вес новой башни значительно меньше, что делает M60 более мобильным.

Пока непонятно, получит ли решение John Cockerill Defense спрос, но сама концепция действительно учитывает специфику Африки: современное, эффективное и мобильное решение, но гораздо дешевле, чем полная замена танков. На вооружении Египта находится более 1 тысячи танков M60A1 и M60A3, поэтому их модернизация вместо полной замены обошлась бы на десятки миллиардов меньше. Другой вопрос – готовы ли в Африке платить за временное решение, продлевая срок службы устаревшему танку, который все равно придётся в будущем заменить