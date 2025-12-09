Дроны оснащены датчикам, собирающими информацию

Военно-морские силы Великобритании проводят испытания автономных подводных аппаратов SG-1 Fathom, разработанных немецкой компанией Helsing. Подводные дроны находятся на глубине океана, отслеживая и прослушивая активность противника с помощью специальных датчиков и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.

Руководитель программы Fathom Кэти Рейн, чьи слова приводит британское издание BBC, утверждает, что подводный дрон способен обрабатывать получаемую из датчиков информацию и идентифицировать информацию. После того, как эффективность дронов будет подтверждена, они станут частью сети Atlantic Bastion («Атлантический бастион»), направленной на отслеживание активности российских подводных лодок и подводного флота у берегов Великобритании

SG-1 Fathom могут автономно патрулировать местность в течение нескольких месяцев, постоянно собирая различные данные. Подводные дроны движутся бесшумно, в связи с чем их отслеживанием является не такой простой задачей. Предполагается, что применение подводных дронов может защитить подводную инфраструктуру Великобритании, включая подводные кабели и трубопроводы.

Ранее компания Helsing объявила об открытии в Великобритании завода по производству SG-1 Fathom. Строительство предприятия на британских территориях подтверждает интерес Лондона к подводным дронам.