ВС Германии начинают внедрение барражирующих боеприпасов

В ноябре была информация о приобретении Министерством обороны Германии трёх видов барражирующих боеприпасов, производимых компаниями Helsing, Stark и Rheinmetall. По данным Bild, прошедшие испытания дронов-камикадзе поставили под сомнения их эффективность: Rheinmetall не представили свою разработку, дрон Stark неуправляемо упал в лес и только Helsing успешно поразил цель. Тем не менее, все компании получили контракты от немецкого правительства.

Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии генерал Карстен Бройер спустя более чем месяц решил развеять данную информацию, посетив испытания барражирующих боеприпасов HX-2 от Helsing и Virtus от Stark. По его словам, дроны-камикадзе немецкого производства способны поражать цели с «невероятной точностью».

Немецкий генерал утверждает, что точность немецких барражирующих боеприпасов, поддерживающих искусственный интеллект, составляет более 90%. По этой причине Бройер считает, что Бундесвер находится на правильном пути и готов начать внедрение дронов-камикадзе в войска. Карстен Бройер подчеркнул, что его план по приобретению и испытанию барражирующих боеприпасов с последующим принятием решения о закупках к концу года – успешно выполнен.