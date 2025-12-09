Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Бундесвер оценивает точность своих барражирующих боеприпасов в 90%
ВС Германии начинают внедрение барражирующих боеприпасов

В ноябре была информация о приобретении Министерством обороны Германии трёх видов барражирующих боеприпасов, производимых компаниями Helsing, Stark и Rheinmetall. По данным Bild, прошедшие испытания дронов-камикадзе поставили под сомнения их эффективность: Rheinmetall не представили свою разработку, дрон Stark неуправляемо упал в лес и только Helsing успешно поразил цель. Тем не менее, все компании получили контракты от немецкого правительства.

Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии генерал Карстен Бройер спустя более чем месяц решил развеять данную информацию, посетив испытания барражирующих боеприпасов HX-2 от Helsing и Virtus от Stark. По его словам, дроны-камикадзе немецкого производства способны поражать цели с «невероятной точностью».

Немецкий генерал утверждает, что точность немецких барражирующих боеприпасов, поддерживающих искусственный интеллект, составляет более 90%. По этой причине Бройер считает, что Бундесвер находится на правильном пути и готов начать внедрение дронов-камикадзе в войска. Карстен Бройер подчеркнул, что его план по приобретению и испытанию барражирующих боеприпасов с последующим принятием решения о закупках к концу года – успешно выполнен.

#германия #барражирующие боеприпасы #helsing #hx-2
Источник: hartpunkt.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
4
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
13
Столетние математические формулы числа Пи оказались связаны с черными дырами и турбулентностью
+
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
2
Космическая фотография недели — обсерватория Gemini опубликовала снимок структуры Ua ʻŌhiʻa Lani
+
FT: В ЕС нашли способ навсегда заблокировать российские активы
1
Пользователь Redditor показал редкую демонстрацию NVIDIA Dusk & Down с GeForce FX 5950 Ultra
+
MW: Россия и Индия разрабатывают самую дальнобойную ракету для истребителей Су-30МКИ
1
Астрофизики представили самую реалистичную из когда-либо созданных моделей аккреции чёрных дыр
+
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
5
РИА Новости: России в 2026 году грозит дефляция
2
На Урале запущен новый цех по производству титана
1
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
1
Snapdragon 8 Gen 5 сравнили с Dimensity 9400+ и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тестах CPU и GPU
+
На пресейле ферма ботов мгновенно скупила весь объем токена WET от DeFi-проекта HumidiFi
+
В России предложили расширить льготы для владельцев и производителей электромобилей
+
Самый современный метропоезд «Москва-2026» проходит обкатку сразу на двух линиях столичного метро
+
MLID: Valve может выпустить Steam Machine с ценой в 399 долларов без ОЗУ и SSD
3
Microsoft оптимизирует контекстное меню Проводника в Windows 11 и позволит убрать Действия ИИ
3
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
10

Популярные статьи

Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
13
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
17
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
13
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
1
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
24
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
10
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
2
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
1

Сейчас обсуждают

Iezon Din'alt
12:57
Я есть робот! Ты мой папа?! Кеке
Honor начнет массовое производство роботизированного телефона в первой половине 2026 года
ark-bak
12:32
Меня тянет на рвоту от этих актеров, включая Фримэна.
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
Кот Шрёдингера
12:30
Слабенько, по версии укропомоек, ВСУ побеждает армию РФ где-то уже за Уралом.
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Кот Шрёдингера
12:29
Такие новости печатают только вукромедиапомойках. И вы их явный читатель. Продолжайте информировать новости из мира укродурки.
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Виктор Кузнецов
12:10
Надо его разыграть в Спорт Лото!?
С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
Виталий Вершинин
12:05
Вы оттуда, из помойки?
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Виталий Вершинин
12:04
Ваш юмор или скорее пустая болтовня попахивает " кварталом 95"
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Кот Шрёдингера
11:56
Болгария построила кораблик? Ну-ну. Лет через сто, может второй построят и догонят российский флот через несколько тысяч дет Пока пусть радуются этой "модульной" посудине. Главное, чтобы не потонула, ...
ВМС Болгарии получили первый за 100 лет корабль собственного производства
Blackengine
11:49
Наглядно заметно, что в странах, где обязательный призыв был отменён, уже через поколение его уже почти невозможно вернуть. А сколько разговоров было об этом в РФ? В Росии, где в каждой семье служило ...
В Германии утвердили неполное восстановление призыва, отменённого в 2011 году
Александр Пономарев
11:49
после которого HDD в цене так и не упали до прежнего уровня. У меня вообще возникло ощущение, что этот майнинг на HDD придумали производители HDD - под это дело они все залежалое со складов сбагрили в...
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter