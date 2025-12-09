Ракета способна поражать цели на расстоянии до 680 км

Компания LPP (Чехия) уже через несколько недель запустит производство новых крылатых ракет с реактивным двигателем Narwhal («Нарвал»), которые могут поражать цели на расстоянии до 680 километров. Как сообщают чешские СМИ, приводя заявления представителя компании, ракеты могут быть переданы Украине для проведения испытаний.

Совладелец компании Радим Петраш подчёркивает, что у них есть не просто модель нового оружия, а реальная ракета, которая готова к применению. Единственное, что необходимо для успешных продаж – отметка «проверено в бою». Для этого LPP рассматривает возможность поставок ракет Украине с планами первого развёртывания в январе - феврале 2026 года. В то же время серийное производство будет запущено в марте, через несколько недель после боевых испытаний.

Петраш объясняет, что когда они получат от Киева информацию об эффективности Narwhal, компания сможет приступить к получению заказов. После этого, в течение первых нескольких лет, LPP будет производить сотни ракет, работая над масштабированием производства. Компания не имеет критических важных поставщиков за рубежом, все этапы производства – от планера до композитных материалов и автопилота – происходят в Чехии.

Запуск ракет Narwhal возможен с помощью пневматической катапульты, но впоследствии LPP откажется от него из-за рисков в ходе развёртывания. В планах компании обеспечить запуск ракеты с помощью ускорителя Rocket Assisted Take-Off, поднимающего её на высоту 50 метров за полторы секунды. По мнению Петраша, наиболее эффективным будет использовать Narwhal в комплексе с дронами:

«Мы отправим десять - двадцать наших базовых 40-килограммовых беспилотников, которые сломят противовоздушную оборону противника. В тот же момент над ними быстро пролетят два Narwhal, а над ними – пара «невидимок», – моделирует Радим Петраш возможное применение ракеты.

Петраш добавил, что вооружённые силы Чехии пока что не участвуют в разработке крылатой ракеты. По его словам, это невозможно из-за бюрократических препятствий. По этой же причине LPP вынуждена тестировать свои технологии за рубежом. Однако он отметил, что если чешские военные предоставят им площадку для испытаний и обратную связь – LPP будет благодарна.