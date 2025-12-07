По крайней мере, так заявляет представитель отрасли – компания Boeing

Несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп упомянул возможность приобретения федеральным правительством долей в частных компаниях, связанных со стратегическими отраслями. Генеральный директор компании Boeing Defense, Space & Security Стив Паркер заявил, что инициатива Трампа не затрагивает крупные оборонные компании, такие как Boeing, RTX Corporation, Northrop Grumman, Lockheed Martin и другие.

По словам Паркера, американское правительство сосредоточит свои усилия по национализации на поддержке небольших компаний, вовлечённых в оборонную цепочку компаний. Такой подход означает, что с одной стороны крупные оборонные компании не получат государственное финансирование и будут вынуждены самостоятельно финансировать расширение производственных мощностей, а с другой стороны – сохранят свой капитал от вмешательства государства.

В то же время мелкие компании станут «целью» правительства США, особенно, когда речь идёт о стратегически важных сферах, включая редкоземельные металлы. Так, например, уже была информация о том, что компания Critical Metals запросила правительственный грант в размере 50 миллионов долларов в обмен на 8% своих акций.