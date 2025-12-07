По крайней мере, так прогнозирует промышленность и вооружённые силы

Вице-президент компании Thales, подразделения по борьбе с беспилотниками Эрик Ленсень, чьи слова приводит издание Defense News, заявил, что в течение двух лет у французских вооружённых сил появятся реальные примеры использования роев дронов, развёрнутые некоторыми подразделениями. Он подчеркнул, что использование беспилотников в таком формате имеет очевидные преимущества.

Полковник Филипп Биньон, глава исследовательского бюро Лаборатории боевых действий будущего при французской армии, объясняет, что в ближайшие годы имеющиеся технологии станут более совершенными. Концепция применения роев дронов будет предполагать создание автономных групп с искусственным интеллектом, которые могут обнаруживать, принимать решения и действовать сообща с минимальным участием оператора.

Thales продолжает проводить эксперименты с данной концепцией, подчёркивая, что все базовые технологии для этого уже существуют. Говоря о развёртывании роев дронов военными, французский офицер прогнозирует демонстрацию возможностей в течение двух лет, а полноценное применение – через пять лет. По мнению Биньона, рои дронов позволять выйти из «тактического тупика», который якобы заметен на современном поле боя. При этом офицер видит главное преимущество этой концепции именно в том, что для координации роя не нужно будет множество операторов из-за высокого уровня автоматизации. Помимо этого, рой сможет с большей эффективностью поражать защищённые цели, передавая данные о средствах радиоэлектронной борьбы и других препятствиях.