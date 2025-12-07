Сайт Конференция
Nacvark
США одобрили продажу Италии 100 ракет JASSM-ER за $301 млн
Они могут поражать цели на расстоянии до 1 тысячи километров

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении Государственным департаментом продажи правительству Италии ракет увеличенной дальности класса «воздух – поверхность» JASSM-ER AGM-158B/B-2. Ориентировочная стоимость соглашения составляет 301 миллион долларов.

В рамках данного контракта итальянские вооружённые силы могут получить 100 ракет JASSM-ER и сопутствующее оборудование, включая запасные части, техническую документацию и программное обеспечение. Ракеты поставляются для установки на итальянские истребители, включая F-35.

DSCA подчёркивает, что предполагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе. Реализация возможной сделки не требует отправки в Италию представителей американского правительства, а итальянские власти не испытают проблем с постановкой ракет на своё вооружение. Основным подрядчиком назначена компания Lockheed Martin. Ракеты JASSM-ER AGM-158B/B-2 предназначены для нанесения ударов на расстояние до 1 тысячи километров. Масса ракеты составляет одну тонну, а скорость полёта доходит до 0,8 Маха. Один истребитель может быть носителем двух ракет JASSM-ER.

#сша #италия #jassm #jassm-er
Источник: dsca.mil
