Американский «шахед» LUCAS был передан новому подразделению

На Ближнем Востоке была развёрнута оперативная группа Scorpion Strike (TFSS), в состав которой входят десятки военнослужащих, отвечающих за управление и эксплуатацию недорогими беспилотными боевыми ударными дронами LUCAS. Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Дрон-камикадзе LUCAS представляет собой аналог иранскому Shahed-136, причём прослеживается это даже по внешним признакам. LUCAS с треугольным крылом длиной около 3 метров и размахом 2,4 метра был разработан компанией SpektreWorks из Аризоны в сотрудничестве с американскими военными. Их можно запускать с помощью различных механизмов, включая катапульты, ракетные стартовые ускорители, а также мобильные наземные и транспортные системы.

Собеседник The War Zone в лице представителя CENTCOM капитана Тима Хокинса не раскрыл информацию о том, сколько именно «шахедов» им передали, но заверил, что переданное количество предоставляет военным значительные возможности по использованию. При этом стоимость LUCAS соответствует заявленным 35 тысячам долларов, что значительно дешевле, чем традиционно используемые американской армией ракеты или управляемые бомбы.