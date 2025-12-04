Хельсинки считают, что этим должны заниматься более крупные страны

Вчера премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, чьи слова приводит издание Yle, заявил, что его страна не намерена предоставлять Украине какие-либо гарантии безопасности. При этом страна готовится принять участие в организации мероприятий по обеспечению безопасности.

Финляндский премьер подчеркнул, что проработкой конкретных гарантий безопасности будут заниматься крупные страны Европы и США. На вопрос о том, почему Финляндия оказалась в списке стран, якобы готовых предоставить Украине гарантии безопасности, Орпо ответил, что не знает ничего об этом.

Петтери Орпо акцентирует внимание на том, что гарантии безопасности являются серьёзной вещью, поэтому Хельсинки не могут предоставить их, хотя готовы оказать помощь с организацией. Финляндский премьер добавил, что отправка финляндских военных на украинские территории также невозможна из-за рисков прямого столкновения с Россией.

Заявления Петтери Орпо идут вразрез с высказываниями финляндского президента Александра Стубба, который в сентябре говорил о необходимости европейским странам быть готовыми к конфронтации с Россией, если они предоставят Украина гарантии безопасности. Справедливости ради, Стубб тоже не обещал Киеву конкретных гарантий безопасности.