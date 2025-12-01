По всей видимости, страна могла приобрести израильское ПВО

Несколько дней назад грузовой самолёт Ан-124 украинской авиакомпании «Авиалинии Антонова» осуществил посадку в аэропорту Бен-Гурион (Израиль), где загрузил оборудование, связанное с системами противовоздушной обороны (ПВО) Spyder производства компании Rafael, после чего продолжил путь в сторону Грузии. Об этом сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на данные OSINT-аналитиков о возможной перевозке оружия.

В материале издания акцентируют внимание на том, что упомянутый Ан-124 под номером UR-82008 является одним из немногих уцелевших украинских транспортных самолётов, занимающихся перевозкой крупногабаритных военных грузов. По данным различных OSINT-аналитиков, самолёт мог загрузить системы ПВО ближнего радиуса действия в израильском аэропорту, чтобы передать их Грузии. Маршрут Ан-124Грузия уже имеет на своём вооружении израильское оружие, например – многоцелевые разведывательные дроны Hermes 450. Вполне вероятно, что грузинская армия могла приобрести систему Spyder. При этом следует также подчеркнуть, что израильские компании, в том числе вышеупомянутая Rafael, обычно скрывают информацию о своих клиентах при публикации пресс-релизов. Нет официальной информации о приобретении Грузией систем ПВО Spyder.