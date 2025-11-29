Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что более двух лет назад высокопоставленные офицеры Вооружённых сил Германии начали работу над секретным документом – Operation Plan Germany (OPLAN). В этом 1200-страничном документе содержится информация, предусматривающая развёртывание 800 тысяч военных НАТО в Восточной Европе на случай военного конфликта. Военные работают над планом по сей день, совершенствуя его.
По данным издания, план содержит детальную информацию: описаны маршруты через речки, порты, железную дороги, методы обеспечения и защиты военных колон. По оценкам немецких офицеров, конфликт между НАТО и Россией гипотетически возможен уже в 2029 году, а ситуации с диверсиями и нарушениями воздушного пространства лишь подчёркивают особенность Берлина.
При этом, как акцентирует внимание The Wall Street Journal, реализация плана по крупномасштабному развёртыванию стоит под сомнением. Осенью компания Rheinmetall принимала участие в учениях, построив лагерь для контингента численностью 500 человек всего за две недели. Однако во время этих учений были выявлены следующие проблемы: нехватка места для размещения военной техники, разрезанные участки территории и необходимость в дополнительной инфраструктуре.
OPLAN учёл возникшие в ходе учений сложности, но и есть и другие факторы, решение которых требует многомиллиардного финансирования. Так, например, по данным немецкого правительства, 20% автобанов и четверть мостов требуют ремонта, а порты Северного и Балтийского моря должны пройти модернизацию на 15 миллиардов долларов. Недавние аварии на мостах в Германии провоцировали задержку в поставках боеприпасов Украине, демонстрируя уязвимость логистики.