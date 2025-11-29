Такой план необходим на случай потенциального военного конфликта на востоке

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что более двух лет назад высокопоставленные офицеры Вооружённых сил Германии начали работу над секретным документом – Operation Plan Germany (OPLAN). В этом 1200-страничном документе содержится информация, предусматривающая развёртывание 800 тысяч военных НАТО в Восточной Европе на случай военного конфликта. Военные работают над планом по сей день, совершенствуя его.

По данным издания, план содержит детальную информацию: описаны маршруты через речки, порты, железную дороги, методы обеспечения и защиты военных колон. По оценкам немецких офицеров, конфликт между НАТО и Россией гипотетически возможен уже в 2029 году, а ситуации с диверсиями и нарушениями воздушного пространства лишь подчёркивают особенность Берлина.

При этом, как акцентирует внимание The Wall Street Journal, реализация плана по крупномасштабному развёртыванию стоит под сомнением. Осенью компания Rheinmetall принимала участие в учениях, построив лагерь для контингента численностью 500 человек всего за две недели. Однако во время этих учений были выявлены следующие проблемы: нехватка места для размещения военной техники, разрезанные участки территории и необходимость в дополнительной инфраструктуре.

OPLAN учёл возникшие в ходе учений сложности, но и есть и другие факторы, решение которых требует многомиллиардного финансирования. Так, например, по данным немецкого правительства, 20% автобанов и четверть мостов требуют ремонта, а порты Северного и Балтийского моря должны пройти модернизацию на 15 миллиардов долларов. Недавние аварии на мостах в Германии провоцировали задержку в поставках боеприпасов Украине, демонстрируя уязвимость логистики.