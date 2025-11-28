Подрядчиком выступает компания BAE Systems

Армия США заключила контракт на модернизацию боевых машин пехоты (БМП) Bradley общей стоимостью 390 миллионов долларов. Об этом сообщает компания BAE Systems, получившая контракт.

В рамках данного контракта американские БМП будут усовершенствованы до последней модификации – Bradley A4, которая значительно повышает боеспособность, живучесть и безопасность бронетехники за счёт унифицированной конструкции и обновлённой цифровой электроники. Представитель BAE Systems Билл Шихи подчеркнул, что крайне важно продолжать модернизацию Bradley до современной конфигурации A4, чтобы военные имели все необходимые им возможности.

В пресс-релизе компании подчёркивают, что выделение 390 миллионов долларов на модернизацию Bradley не только позволяет усилить возможности американской армии, но и поддерживает расположенные в США производственные линии. Компания сотрудничает с Армейским складом Ред-Ривер, обеспечивая мощную сеть оборонно-промышленного комплекса, охватывающую сразу шесть штатов.

BAE Systems уже начала работу по модернизации Bradley, рассчитывая поставить американским военным первые модернизованные БМП уже в октябре следующего года.