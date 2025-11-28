Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США выделяют $390 млн на модернизацию БМП Bradley до последней модификации
Подрядчиком выступает компания BAE Systems

Армия США заключила контракт на модернизацию боевых машин пехоты (БМП) Bradley общей стоимостью 390 миллионов долларов. Об этом сообщает компания BAE Systems, получившая контракт.

В рамках данного контракта американские БМП будут усовершенствованы до последней модификации – Bradley A4, которая значительно повышает боеспособность, живучесть и безопасность бронетехники за счёт унифицированной конструкции и обновлённой цифровой электроники. Представитель BAE Systems Билл Шихи подчеркнул, что крайне важно продолжать модернизацию Bradley до современной конфигурации A4, чтобы военные имели все необходимые им возможности.

В пресс-релизе компании подчёркивают, что выделение 390 миллионов долларов на модернизацию Bradley не только позволяет усилить возможности американской армии, но и поддерживает расположенные в США производственные линии. Компания сотрудничает с Армейским складом Ред-Ривер, обеспечивая мощную сеть оборонно-промышленного комплекса, охватывающую сразу шесть штатов.

BAE Systems уже начала работу по модернизации Bradley, рассчитывая поставить американским военным первые модернизованные БМП уже в октябре следующего года.

#сша #бмп #bradley #bae systems
Источник: baesystems.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
5
В Steam запретили хоррор-игру Horses из-за чрезвычайного натурализма контента
2
Астрономы РАН заметили необычный маневр межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
В Москве открыли первую за 50 лет судоверфь
+
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
+
В России будет создан первый в мире гибрид самолёта и дирижабля
4
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
1
Хакеры взламывают устройства для доступа к данным из Signal или WhatsApp
+
На термоядерном реакторе ИТЭР установлен третий из девяти модулей весом 1100 тонн
1
Ученые раскрыли причину 25 000 подземных толчков в Греции
1
Дефицит памяти ударит по рынку ПК в ближайшие месяцы
1
Представлен новый флагманский 110-дюймовый телевизор Huawei Mini-LED
+
Google разрабатывает Aluminium OS - новую большую ОС для настольных систем на базе ИИ и Android
5
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
6
Покупательнице квартиры певицы Долиной не вернули деньги и предложили самой искать мошенников
2
Обновлённый поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород в рамках предпусковой обкатки
+
Легендарный УАЗ-469 «Бобик» может вернуться в производство
+
Т-90М «Прорыв» превзошёл американский Abrams по ремонтопригодности
1
Взломщица EMPRESS заявила о своём окончательном решении покинуть ряды хакеров
1
Рубль укрепился до максимума с июля текущего года
1

Популярные статьи

8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
45
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
142
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
6
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
6
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
1

Сейчас обсуждают

Роман Смирнов
12:36
Печальные новости
Частным водителям такси на иностранных авто могут разрешить работать
Роман Смирнов
12:33
Самый простой выбор - ПК!
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
12:30
Все уже устали, говорить тебе что ты беспредельно тупой. Но ты постоянно это доказываешь. ДЛСС это не оптимизация. DLSS это технология масштабирования, которая дорисовывает недостающие детали.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
Маэстро
12:20
Хотел обхезать автора. А это уже все справедливо сделали. Даже добавить нечего. Зюся, ты поняла всю степень своей ущербности? 45 комментаторов не могут ошибаться.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
KotSkripaley
12:20
Главное на самих себя не выйти...
В Германии с начала года зафиксировали полёты около 850 неизвестных БПЛА
KotSkripaley
12:19
ЕС компенсирует странам Балтии ущерб за санкции против России
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
12:10
Зато,судя по его нику,есть триппер)))).тут кроме ПНД еще и венерологичку надо открывать.В принципе сразу туда Шишкинса можно определять(там без вариантов все что можно).Непрана проверить с Берниганом ...
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
NGC7293
12:08
Почему не указано, что в обзоре PLUS версия? В продаже сейчас в основном обычная версия с 4 тепловыми трубками.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
corsi
12:06
Глубокий провал в очко яблоководов, что достать его не могут.
Китайские бренды начали отменять выпуск ультратонких смартфонов из-за провала iPhone Air
BigCar
12:01
Забавная ситуация с ценами. RTX 5070 Ti по производительности слабее RTX 4080, но стоят 100 000-110 000. RTX 5080 быстрее на 5%, чем RTX 4080, но стоят 130 000-150 000. Средняя цена б\у RTX 4080 на ав...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter