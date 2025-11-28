Лондон выписал компании генеральную лицензию, позволяющую осуществлять операции с зарубежными активами

Правительство Великобритании объявило о предоставлении компании Lukoil International GmbH, включающей зарубежные активы, генеральной лицензии, которая освобождает её от ограничений на осуществление операций. Генеральная лицензия вступает в силу с 27 ноября 2025 года и действует до 26 февраля 2026 года, но Лондон оставляет за собой право отозвать её в любое время.

В тексте говорится о том, что средства, предназначенные для компании или её дочерних предприятий, по-прежнему должны поступать на замороженный счёт. Только после того, как дочернее предприятие больше не будет принадлежать «Лукойл», оно вернёт контроль над активами и сможет осуществлять деятельность без санкционных ограничений.

Такое решение со стороны британского правительства, по всей видимости, обусловлено намерениями разрешить «Лукойл» продать свои зарубежные активы другой компании. Продажа зарубежных активов, принадлежащих российской компании, позволит ей продолжать деятельность в Великобритании без каких-либо ограничений. Пока нет информации о том, что в Великобритании заинтересованы в приобретении зарубежных активов «Лукойл».