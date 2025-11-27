Корабль на 80% состоит из местных комплектующих

Военно-морские силы Индии ввели в эксплуатацию первый противолодочный корабль типа Mahe – INS Mahe (P90), построенный на местной верфи Cochin Shipyard. Об этом сообщает издание The Defense Post, ссылаясь на пресс-релиз Министерства обороны Индии.

В пресс-релизе индийского оборонного ведомства озвучили поставленную INS Mahe задачу – выполнять роль «незаметного охотника» на западном побережье Индии, преданно охраняя морские границы страны. Отмечается, что корабль на 80% состоит из комплектующих местного производства. По мнению военных, это демонстрирует растущий опыт Индии в проектировании, строительстве и интеграции военных кораблей.

Противолодочные корабли типа Mahe оснащены дизель-водомётной силовой установкой, которая обеспечивает высокую манёвренность на мелководье и преимущества ввиду низкой акустической заметности. Корабль развивает скорость до 25 узлов, осуществляя плавание на расстояния до 3,3 тысяч километров. Экипаж корабля составляет всего 57 человек, а основная задача корабля состоит преимущественно в патрулировании прибрежных районов для обнаружения вражеских судов.