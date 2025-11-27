По оценкам генерального секретаря НАТО Марко Рютте, украинская армия ежемесячно получает оружие на сумму $1 млрд

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, чьи слова приводит издание El Pais, заявил, что до конца года Украина получит от США оружие в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) на сумму около 5 миллиардов долларов. Речь идёт о поставках американского оружия, финансируемых странами НАТО.

Рютте подчеркнул, что европейские страны в течение последних нескольких лет внесли значительный вклад в поставки оружия Украине, но определённые возможности обеспечить могут только США. По этой причине НАТО договорилось с Вашингтоном о поставках американского оружия за счёт европейского финансирования. По словам главы военного блока, Киев ежемесячно получает оружие на сумму около 1 миллиарда долларов.

Марк Рютте также напомнил, что поставки оружия Украина не ограничиваются инициативой PURL. Страна продолжает получать оружие в рамках инициативы Чехии по поставкам боеприпасов и финансирования Литвой и Данией украинского оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого, страны Европы передают украинской армии оружие из собственных запасов, хотя и не так активно, как это было несколько лет назад.