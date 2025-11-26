Модернизация ружья делает его пригодным для эффективного применения против БПЛА

Концерн «Калашников» сообщил о выполнении Ижевским механическим заводом контракта на поставку самозарядных ружей МР-155, переоборудованных специально для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Отмечается, что характеристики этого ружья делают его одним из самых популярных антидроновых средств, используемых российскими военными.

Антидроновое ружьё было разработано и представлено на оборонной выставке в 2024 году. Его базой стало гладкоствольное охотничье самозарядное ружьё МР-155 калибра 12/89. Особенность этого варианта заключается в наличие планки Пикатинни для установки прицелов, увеличенного магазина (6 патронов), а также оснащение чехлом и подсумками. Вышеупомянутая планка Пикатинни используется для крепления коллиматорного прицела и прибора ночного видения, что позволяет применять МР-155 для стрельбы по движущимся целям в любое время суток.

«Калашников» также указал на рост объёмов производства востребованной модели МР-155 в этом году году благодаря совершенствования технологий изготовления ружья Ижевским механическим заводом.