На сайте правительства Швеции сообщается об инвестициях в размере 3,5 миллиарда шведских крон (около 370 миллионов долларов) в сферу противовоздушной обороны (ПВО). Агентство оборонных закупок при Министерстве обороны Швеции заключило контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов IRIS-T малой дальности и сопутствующего оборудования.
В рамках данного контракта шведская армия получит:
- 16 пусковых установок IRIS-T SLS;
- 8 радиолокационных систем ближнего действия Giraffe 1X;
- командно-штабные машины на уровне взвода и роты, а также центры управления и контроля;
- запасные части и другое сопутствующее оборудование;
- услуги по интеграции, обучению личного состава.
Заказанные системы ПВО IRIS-T будут переданы 19-му и 4-му полку вооружённых сил Швеции, которые оснастят ими четыре взвода.
Отмечается, что инвестиции в новые средства ПВО дополняют прошлые усилия шведского правительства в этом году. Речь о приобретении зенитных ракет CAMM (Common Anti-Air), систем противодействия беспилотникам, а также расширения возможностей истребителей JAS 39 Gripen. За последние шесть месяцев правительство страны потратило более 20 миллиардов шведских крон (около 2,1 миллиарда долларов) на развитие ПВО.