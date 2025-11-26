Сайт Конференция
Швеция приобретает дополнительные системы ПВО IRIS-T SLS
Контракт предусматривает поставку пусковых установок, радаров и другого сопутствующего оборудования

На сайте правительства Швеции сообщается об инвестициях в размере 3,5 миллиарда шведских крон (около 370 миллионов долларов) в сферу противовоздушной обороны (ПВО). Агентство оборонных закупок при Министерстве обороны Швеции заключило контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов IRIS-T малой дальности и сопутствующего оборудования.

В рамках данного контракта шведская армия получит:

  • 16 пусковых установок IRIS-T SLS;
  • 8 радиолокационных систем ближнего действия Giraffe 1X;
  • командно-штабные машины на уровне взвода и роты, а также центры управления и контроля;
  • запасные части и другое сопутствующее оборудование;
  • услуги по интеграции, обучению личного состава.

Заказанные системы ПВО IRIS-T будут переданы 19-му и 4-му полку вооружённых сил Швеции, которые оснастят ими четыре взвода.

Отмечается, что инвестиции в новые средства ПВО дополняют прошлые усилия шведского правительства в этом году. Речь о приобретении зенитных ракет CAMM (Common Anti-Air), систем противодействия беспилотникам, а также расширения возможностей истребителей JAS 39 Gripen. За последние шесть месяцев правительство страны потратило более 20 миллиардов шведских крон (около 2,1 миллиарда долларов) на развитие ПВО.

#швеция #iris-t #iris-t sls
Источник: government.se
