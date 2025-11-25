Венесуэльский президент запросил диалог на уровне глав государств

Президент США Дональд Трамп планирует провести прямые переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на свои источники в Белом доме.

По данным издания, телефонный разговор политиков находится на этапе планирования. Венесуэльский президент запросил диалог с Трампом, хотя остаётся неясным, что он планирует ему сказать. Нет информации, когда Трамп и Мадуро проведут телефонный разговор.

В материале издания акцентируют внимание на том, что возобновление диалога создаёт возможность для предотвращения расширения США военной операции в Карибском море. Как известно, в Вашингтоне рассматривают нанесение ударов по объектам картелей, расположенных на территории Венесуэлы, а по данным иностранных СМИ – есть даже вероятность операции по свержению Николаса Мадуро. Один из источников Axios заверил, что в настоящее время «никто не планирует стрелять по Мадуро или похищать его».

«Я бы не исключал этот сценарий, но в данный момент это не входит в планы», – добавил анонимный чиновник.

Стоит отметить, что в США уже успели признать Николаса Мадура главой террористической организацией. Несмотря на это, США, по всей видимости, всё ещё открыты к переговорам с Венесуэлой.