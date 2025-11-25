Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
НАТО может разместить в Финляндии командно-штабное подразделение
Принятие решения по развёртыванию возможно уже в феврале 2026 года

Финляндия предлагает НАТО разместить на финляндских территориях командно-штабное подразделение североатлантического альянса. Об этом сообщает издание «РБК Новости», ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны страны. Речь идёт о развёртывании в Финляндии полноценного подразделения командования и управления, которое будет отвечать за предоставление услуг телекоммуникационных и информационных систем, а также поддерживать работу других формирований.

По мнению министра обороны страны Антти Хяккянена, такое решение принесёт пользу для уже развёрнутых на финляндских территориях подразделений НАТО, а также повысит совместимость национального командования с управлением военного блока. Окончательное решение по развёртыванию командно-штабного подразделения численностью около 50 человек личного состава могут принять на предстоящем заседании министров обороны стран-участников НАТО, которое пройдёт в феврале 2026 года.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. С тех пор Хельсинки активно продвигают сотрудничество со странами-участниками североатлантического альянса, а также проводит совместные военные учения, расширяя присутствия союзных сил.

#нато #финляндия
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
2
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
12
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
10
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
2
Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН
1
Стартап Stardust предложил уменьшить яркость Солнца для охлаждения Земли
3
В сети появились изображения и тесты процессора Core Ultra 300 Panther Lake
1
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
10
Авиакомпании отменяют связанные с Венесуэлой рейсы из-за предупреждения США
1
Ка-52 показал в Дубае новую фигуру пилотажа – «Поворот на горке на 540 градусов»
+
Россия занимает третье место по индексу морской мощи
1
Майнер-одиночка добыл блок биткоина в сети BTC и заработал $264 558
+
Стабильное обновление HyperOS 3 вышло ещё на четырех смартфонах Xiaomi и Poco
5
Китай показал на Dubai Airshow первый автономный беспилотник для охоты на подлодки
+
Самая длинная в мире подводная пещера оказалась ещё длиннее, чем думали учёные
+
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
5
Китай начинает производство собственной памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667
7
В Китае испытывают гиперзвуковую ракету для уничтожения авианосных групп США на дистанции до 8000 км
+
Valve не собирается снижать стоимость консоли Steam Machine за собственный счёт
+

Популярные статьи

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
25
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
10
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
4
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
+

Сейчас обсуждают

Рвем очко Бернигану
00:56
Бернигана просто нельзя не буллить.иначе он охеревает.Клизмировать,зондировать и буллить -24 на 7
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
23:43
Сисян опять обосрался, ничего нового. ))))))))))))))))))))))))))) ухахахахааааааааааааааааааааа Тебе понравилось, как тебя сегодня нахлабучили ?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
23:26
Дурик из Апшеры, ты так смешно меня веселишь. А ещё будут твои чмошные выходки? Мне понравилось, как ты себя идиотом выставляешь ))))))))))))))) ухххахахахахаааа ))))))))))))))))) Давай ещё.... ))))))...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Morder
22:53
Автор, больше не пиши подобной ахинеи никогда. Никто не заявлял о ЭПР Су-57. И никто не знает ЭПР F-35. Единственное, что заявлялось, это то, что ЭПР F-35 меньше F-22 генералом Майклом Хостеджом. А ва...
Истребитель Су-57 может эксплуатироваться 20-30 лет
_x86_64s
22:51
это мало , он это просто выпьет...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Зю
22:46
Водородный хайп нужен был для того, чтобы всю энергию, которую нельзя перевезти — ТЭС, АЭС и пр., из колониальных стран крайне неэффективно перерабатывать с крайне низким КПД и вывозить за моря в виде...
Будущее водородного транспорта зависит от совершенства систем хранения и получения водорода
Зю
22:41
Надеюсь, их проверяют в Шереметьево?
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Анна Франскевич
22:28
Вы перепутали валв и Линукс с Майкрософт и яблоком. Они такой хней как ограничения не иаются. И с чего бы им делая открытый дек и даже отдельно дрова для винды выпуская, вдруг закрывать Стим машин, о...
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
Анна Франскевич
22:21
Вы немного забываете что рынок не ограничивается известными официальными крупными игроками у корых межсобойчиком все налажено. На нем полно мелких бизнесов и даже теневых, что не чураются экономить на...
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
Анна Франскевич
22:17
Сомнительные вещи вы пытаетесь валв приписать. Особенно с учётом того что их самих как таковые продажи железок не интересуют. Их больше интересует что бы их магазин смог выйти за пределы виндовс от ко...
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter