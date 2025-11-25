Принятие решения по развёртыванию возможно уже в феврале 2026 года

Финляндия предлагает НАТО разместить на финляндских территориях командно-штабное подразделение североатлантического альянса. Об этом сообщает издание «РБК Новости», ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны страны. Речь идёт о развёртывании в Финляндии полноценного подразделения командования и управления, которое будет отвечать за предоставление услуг телекоммуникационных и информационных систем, а также поддерживать работу других формирований.

По мнению министра обороны страны Антти Хяккянена, такое решение принесёт пользу для уже развёрнутых на финляндских территориях подразделений НАТО, а также повысит совместимость национального командования с управлением военного блока. Окончательное решение по развёртыванию командно-штабного подразделения численностью около 50 человек личного состава могут принять на предстоящем заседании министров обороны стран-участников НАТО, которое пройдёт в феврале 2026 года.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. С тех пор Хельсинки активно продвигают сотрудничество со странами-участниками североатлантического альянса, а также проводит совместные военные учения, расширяя присутствия союзных сил.