Вооружённые силы Швеции планируют приобрести крылатые или баллистические ракеты, которые смогут поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров. Об этом сообщает местное издание SVT, ссылаясь на доклад начальника Генерального штаба обороны Карл-Йохан Эдстрём для правительства.

В докладе объясняется, что ситуация, при которой шведские военные могут начать использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов, возможна только в случае прямого конфликта с Россией. В таком случае активируется пятая статья Вашингтонского договора, регламентирующая коллективную оборону стран-участников североатлантического альянса. Карл-Йохан Эдстрём в качестве потенциальных целей для ударов называет всё, начиная от командных пунктов, заканчивая критической инфраструктурой.

Военные убеждены, что наличие дальнобойного ракетного арсенала необходимо для укрепления потенциала страны в сфере обороны, а также соответствия стандартам НАТО. Карл-Йохан Эдстрём также упомянул, что, по оценкам шведских военных, в течение следующих 2 - 5 лет Россия может осуществить масштабное перевооружение, из-за чего Швеция будет испытывать нарастающую угрозу.