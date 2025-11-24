Не исключено, что придётся прибегнуть к зарубежному решению

Начальник штаба Военно-воздушных сил Франции Жером Белланже, чьи слова приводит издание Opex360, во время своего выступления в французском парламенте поднял вопрос о необходимости оснащения истребителей недорогими ракетами, предназначенными для борьбы с беспилотным летательными аппаратами (БПЛА) ударного типа.

По словам французского генерала, военные рассматривают возможность выявления и интеграции недорогих ракет с лазерным наведением. Такой подход позволит не использовать против БПЛА ракеты MICA, цена которых составляет более одного миллиона евро за выстрел. Белланже подчеркнул, что есть готовые решения, которые можно установить на французские истребители Rafale или Mirage.

Жером Белланже акцентировал внимание на том, что решение проблемы действительно простое: Франции нужно просто сделать решительный шаг и согласиться установить на свои самолёты что-то, отличающееся от ракет французского производства. Речь идёт об отказе от собственных разработок в пользу зарубежных, экономически целесообразных решений – американских APKWS II или бельгийских FZ275, зарекомендовавших себя на Ближнем Востоке. Заявление Белланже отражает осознание французским военным командованием необходимости в недорогих ракетах, способных перехватывать БПЛА, даже если они не произведены во Франции, что обычно для Парижа являлось ключевым приоритетом.