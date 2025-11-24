Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на Министерство обороны Великобритании

Помимо этого, британские военно-воздушные силы задействовали патрульные самолёты P-8 Poseidon, которые могут обнаруживать подводные лодки. Три таких самолёта были направлены в Исландию в рамках миссии НАТО по отслеживанию российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.

Associated Press акцентируют внимание на том, что эта новость прозвучала спустя несколько дней после того, как министр обороны Великобритании Джон Хили обвинил российский разведывательный корабль «Янтарь» в наведении лазеров на британских пилотов. Британский министр тогда предупредил, что Лондон следит за Россией, в то время как российское посольство подчеркнуло отсутствие заинтересованности в подрыве безопасности Великобритании. Ранее издание Bloomberg писало о том, что Военно-морские силы США преградил путь российскому танкеру в Венесуэлу, из-за чего он был вынужден изменить маршрут.