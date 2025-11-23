Их замена новыми NGAL произойдёт не ранее середины 2070-х годов

Военно-воздушные силы США рассчитывают, что разрабатываемый военно-транспортный самолёт нового поколения Next Generation Airlift (NGAL) будет введён в эксплуатацию уже в 2040-х годах. До тех пор военные будут полагаться на имеющиеся самолёты C-5M Galaxy и C-17A Globemaster III, которые могут заменить к середине 2040-х и середине 2070-х годов соответственно. Об этом пишет издание The War Zone, ссылаясь на служебную записку Командования воздушной мобильности ВВС США.

В материале издания акцентируют внимание, что к 2075 году некоторым самолётам C-17 исполнится уже 80 лет, хотя другие самолёты данной модели будут немного моложе. Так или иначе, в ближайшие десятилетия ВВС США продолжат полагаться на C-17, ведь их замена новыми NGAL произойдёт только через полвека.

На данный момент ВВС США используют 222 самолёта C-17A и 52 единицы C-5M. C-17 Globemaster III был введён в эксплуатацию в 1995 году, в то время как C-5 Galaxy ещё в 1970-х

Маловероятно, что замена самолётов произойдёт раньше вышеупомянутых сроков, поскольку производство первого NGAL ожидается только в 2038 году, а старт серийного производства – в 2041 году. При этом приоритетом для замены остаётся именно C-5, учитывая более давний срок разработки.