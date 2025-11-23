По данным издания, среди обсуждаемых сценариев – попытка свержения власти

Издание Reuters, ссылаясь на информированные источники, пишет, что правительство США может объявить о новой фазе операции против Венесуэлы уже в ближайшие дни. Об этом изданию рассказало четыре американских чиновника, на условиях анонимности.

По данным издания, тайные операции США могут стать новыми этапом действий, направленных против Венесуэлы, в частности – президента страны Николаса Мадуро. Источники издания не раскрыли весь масштаб готовящихся операций, а также не уточнили, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение.

Reuters обращалось за комментариями в Пентагон, но ведомство переадресовало вопросы Белому дому. В Центральном разведывательном управлении США отказались от комментариев. В материале издания напоминают о том, что представители американского правительства «не исключают ничего» в контексте действий против Венесуэлы.

На текущий момент Военно-морские силы США сконцентрировали в Карибском бассейне крупную группировку войск, состоящую из тысяч человек личного состава и кораблей флота. Федеральное управление гражданской авиации США предупредило авиаперевозчиков относительно возможных рисков, связанных с полётами в районе Венесуэлы, из-за чего ряд компаний отменили рейсы.