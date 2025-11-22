Танкер был вынужден изменить маршрут

Издание Bloomberg, ссылаясь на полученную информацию, пишет, что 13 ноября Военно-морские силы США преградили путь российскому танкеру Seahorse, который следовал в Венесуэле. Американский эсминец USS Stockdale был развёрнут в Карибском бассейне в рамках операции США по противодействию картелям в регионе, после чего приступил к патрулированию вблизи территориальных вод Венесуэлы, где и обнаружил танкер.

По данным издания, американский корабль помешал проходу российского танкера, из-за чего он был вынужден изменить маршрут в сторону Кубы, в то время как эсминец взял курс на Пуэрто-Рико. После этого инцидента судно ещё два раза пыталось приблизиться к Венесуэле, но оба раза было вынуждено вернуться обратно. Сейчас танкер простаивает в Карибском море.

Blommberg не удалось получить официальный комментарий от представителей Южного командования Вооружённых сил США (ответственно за операцию в Карибском бассейне), Белого дома и Кремля. Намерения американского эсминца в отношении российского танкера остались неясны. При этом в материале издания напоминают о том, что Seahorse находится под санкциями Великобритании и Европейского союза.