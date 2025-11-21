Контракт затрагивает различные типы бомб, устанавливаемые истребители

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении Государственным департаментом продажи правительству Японии авиационных бомб различных типов и сопутствующего оборудования общей стоимостью 82 миллиона долларов.

Японское правительство планирует приобрести:

28 высокоточных планирующих бомб GBU-53 (боевая часть – 50 килограммов);

120 высокоточных планирующих бомб GBU-39 (боевая часть – 100 килограммов);

24 авиабомбы Mk 82 (боевая часть – 250 килограммов);

21 авиабомбу BLU-110 (боевая часть – 500 килограммов);

30 авиабомб Mk 84 (боевая часть – 1 тонна).

Помимо этого, в стоимость контракта входят лазерные датчики, программируемые взрыватели, учебные бомбы и компоненты, вспомогательное оборудование, запасные и ремонтные части, расходные материалы, аксессуары и другое.

DSCA подчёркивают, что такая продажа позволит Японии противостоять текущим и будущим угрозам, предоставляя возможности реагирования с помощью современных ударных систем большой дальности. Авиабомбы будут установлены на японские истребители, с чем у Токио не возникнет технических проблем. Негативного влияния на боеспособность американской армии оказано не будет, поскольку бомбы будут произведены подрядчиком – компанией Boeing.