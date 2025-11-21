Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США одобрили продажу Японии около 200 авиабомб за $82 млн
Контракт затрагивает различные типы бомб, устанавливаемые истребители

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении Государственным департаментом продажи правительству Японии авиационных бомб различных типов и сопутствующего оборудования общей стоимостью 82 миллиона долларов.

Японское правительство планирует приобрести:

  • 28 высокоточных планирующих бомб GBU-53 (боевая часть – 50 килограммов);
  • 120 высокоточных планирующих бомб GBU-39 (боевая часть – 100 килограммов);
  • 24 авиабомбы Mk 82 (боевая часть – 250 килограммов);
  • 21 авиабомбу BLU-110 (боевая часть – 500 килограммов);
  • 30 авиабомб Mk 84 (боевая часть – 1 тонна).

Помимо этого, в стоимость контракта входят лазерные датчики, программируемые взрыватели, учебные бомбы и компоненты, вспомогательное оборудование, запасные и ремонтные части, расходные материалы, аксессуары и другое.

DSCA подчёркивают, что такая продажа позволит Японии противостоять текущим и будущим угрозам, предоставляя возможности реагирования с помощью современных ударных систем большой дальности. Авиабомбы будут установлены на японские истребители, с чем у Токио не возникнет технических проблем. Негативного влияния на боеспособность американской армии оказано не будет, поскольку бомбы будут произведены подрядчиком – компанией Boeing.

#сша #япония #авиабомбы
Источник: dsca.mil
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
6
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
13
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
16
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
5
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
В России начались продажи городского автобуса Citymax 12 от ЛиАЗа
2
NVIDIA выпускает срочное исправление GeForce Hotfix 581.94 из-за снижения FPS в играх на Windows 11
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
33
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
21
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
12
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
12:57
Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если скорость чтения с ОЗУ медленная, а ядер много, то ядра будут находиться очень часто в состоянии ожидания, пока данные будут считаны с ОЗУ, а...
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
linux4ever
12:55
Эх, а он так надеялся, что это машиах за ним летит.
Профессор Гарварда Ави Леб по-прежнему не исключает версию искусственного происхождения 3I/ATLAS
Разыгрываем очко Бернигана.(псевдо Главврач)Присоединяйтесь
12:54
Берниган как утром покушал ?? а 3050 твоя конч
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Три кукушки"
12:53
Я ща гамаю в Борду 2, с полным физикс, на 6600 кале помимо постоянных фризов там будет 5 фпс с физикс
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Три кукушки"
12:49
один фиг, амудятина от нехватки памяти ещё быстрее сдохнет
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Разыгрываем очко Бернигана.Присоединяйтесь
12:46
Ты кончита орал что 8 гигов рулит и педалит у зеленых гомогеев.как ты быстро то переобулся
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Валерий Чернов
12:46
Уже сегодня такие ии инструменты не просто дополнение, а фундамент для новых бизнес моделей.
«Сбер» интегрировал нейросеть в ПО для автоматизации процессов в бизнесе
Куйбышев
12:46
Врача! Врача! Позовите главрача! Пусть клизмирует придурков Инфернально хохоча.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Рвем очко Бернигану (псевдо главврачу)
12:44
3050 конченое гавно которое просрало всем .сиди с своим огрызком и по помойкам шарься.Кончей весь экран заливает четкий тн 60 гц и радуеться хаххаха
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Александр Пономарев
12:38
когда видяха занимает три слота, а у тебя еще куда то надо звуковую карту воткнуть, так как встройка 7.1 нормально не раскладывает от слова совсем - все в кашу превращается
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter