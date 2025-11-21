Всего будет передано 30 единиц Marder 1A3

Власти Чили утвердили просьбу немецкого правительства о поставке в Германию боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3, которые будут переданы Украине. Об этом сообщает местное издание El Mostrador, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, суммарно будет передано до 30 единиц БМП из запасов вооружённых сил Чили, без уточнения сроков поставок. Взамен Германия предоставит стране доступ к современным системам противовоздушной обороны. Не уточняется, планирует ли Германия поставить Чили какие-либо системы ПВО взамен или только позволит заключить контракт на их поставку с немецкой оборонной промышленностью.

В материале издания отмечают, что Министерство обороны Чили и вооружённые силы страны отказались комментировать информацию о возможной сделке. В Германии также не анонсировали подобные соглашения и не проводили встречи с представителями чилийского правительства. El Mostrador напоминают о том, что Германия уже поставила Украине 140 БМП Marder, произведённых компанией Rheinmetall.