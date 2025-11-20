Речь идёт о строительстве новых танков для расширения вооружённых сил

Министерство обороны Германии планирует объявить в следующем году о приобретении дополнительных 75 танков Leopard 2A8. Об этом сообщает издание Hartpunkt, приводя слова министра обороны страны Бориса Писториуса с церемонии KNDS Germany, посвящённой новым произведённым танкам.

На сайте немецкого оборонного ведомства опубликован пресс-релиз, в котором, посетивший церемонию Писториус призывает промышленность ускорить производство. Немецкий министр благодарен оборонным компаниям за достигнутый прогресс в наращивании производственных мощностей, но акцентирует внимание на необходимости обеспечения более устойчивых цепочек поставок, сокращения сроков производства и возможностей по его масштабированию на случай военного конфликта.

На текущий момент Германия имеет заказ на поставку 123 танков Leopard 2A8. Один из произведённых танков был успешно передан для проведения испытаний. Причём для Берлина производство новых танков стало чем-то большим, чем просто модернизация вооружённых сил, поскольку это первый за последние 33 года танк, произведённый с нуля.