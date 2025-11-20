Компания KNDS Germany вчера официально представила основной боевой танк Leopard 2A8, произведённый специально для Вооружённых сил Германии. Новый Leopard стал первым за последние 33 года немецким танком, построенным с нуля. До недавних пор немецкая армия лишь модернизовала устаревшие конфигурации танков, но теперь речь идёт о строительстве нового, в рамках заключённого контракта на поставку 123 единиц Leopard 2A8 к 2030 году.
После церемонии выкатки с завода танк отправляется на испытания, где его тщательно протестируют. После подтверждения эксплуатационных характеристик и исправности, танк будет передан на вооружение Бундесвера. Стоит отметить, что заключённый ранее контракт на поставку танков предусматривает передачу первого танка в 2027 году. Предполагается, что новый Leopard 2A8 передадут на вооружение 45-й танковой бригады, размещённой Германией на территории Литвы.
KNDS Germany также представила модификацию танка Leopard 2A8NOR, которая будет произведена в количестве 54 единиц для поставок в Норвегию.