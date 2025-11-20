Обычно немецкая армия прибегала к модернизации устаревших конфигураций

Компания KNDS Germany вчера официально представила основной боевой танк Leopard 2A8, произведённый специально для Вооружённых сил Германии. Новый Leopard стал первым за последние 33 года немецким танком, построенным с нуля. До недавних пор немецкая армия лишь модернизовала устаревшие конфигурации танков, но теперь речь идёт о строительстве нового, в рамках заключённого контракта на поставку 123 единиц Leopard 2A8 к 2030 году.

После церемонии выкатки с завода танк отправляется на испытания, где его тщательно протестируют. После подтверждения эксплуатационных характеристик и исправности, танк будет передан на вооружение Бундесвера. Стоит отметить, что заключённый ранее контракт на поставку танков предусматривает передачу первого танка в 2027 году. Предполагается, что новый Leopard 2A8 передадут на вооружение 45-й танковой бригады, размещённой Германией на территории Литвы.

KNDS Germany также представила модификацию танка Leopard 2A8NOR, которая будет произведена в количестве 54 единиц для поставок в Норвегию.