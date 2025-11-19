Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
FT: НАТО хотят сократить сроки развёртывания войск в Восточной Европе до 3-5 дней
Сейчас переброска войск из Западной Европы на восточный фланг занимает до 45 дней

В 2022 году страны НАТО осознали сложность быстрого развёртывания тяжёлой техники в Европе, особенно когда речь идёт о переброске сил из западной части континента на восточный фланг. Непригодные для крупногабаритной техники туннели, различная ширина железных дорог в регионах, ограничения по массе транспорта на автобанах, а также недостаточная пропускная способность и бюрократические сложности делают переброску тяжёлой военной техники длительным процессом. Только в последние годы Европа активизировалась и начала совершенствовать свою инфраструктуру для ускорения развёртывания.

Как сообщает издание Financial Times, НАТО планируют сократить время для переброски военной техники из Западной Европы на восточный фланг альянса с 45 до 3 - 5 дней. Для этого реализовывается несколько крупных инфраструктурных проектов, а также выявляются участки, требующие модернизации. Помимо этого, идёт работа над «военным Шенгеном», чтобы сократить бюрократию при пересечении границы в пределах североатлантического альянса.

В материале издания напоминают о том, как Франция в 2022 году была вынуждена отправить в Румынию свою военную технику через Средиземное море, хотя кратчайшим маршрутом был транзит через Германию. На тот момент власти страны отказали Парижу в транзите из-за веса техники и сопутствующих рисков, поэтому французская армия отправила танки через всё Средиземное море в Грецию, а уже оттуда – в Румынию. Развёртывание танков заняло 2 недели, несмотря на существование более быстрых наземных маршрутов. Различные эксперты в комментарии Financial Times объяснили, что основная цель сейчас – унификация всех правил и стандартов на уровне НАТО. Правила пересечения границы на военной технике должны быть унифицированы, как и стандарты железной дороги.

#нато #евросоюз #восточная европа
Источник: ft.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
8
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
4
Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
2
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
15
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
8
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
1
Строительство новых ГЭС в России может начаться только после определения механизмов финансирования
1
Бельгия не планирует инвестировать $300 млн в разработку истребителя FCAS
+
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
4
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine и проверил заявления Valve относительно быстродействия консоли
1
ВС Польши впервые перебросили 30-тонные РСЗО Homar-K к месту учений по воздуху на Ан-124
2
The Telegraph: Британские F-35B будут вынуждены сбрасывать остатки ракет и топлива перед посадкой
3
Палеонтологи обнаружили в Бразилии скелет рептилии возрастом около 240 миллионов лет
+
Ученые Японии совершили прорыв в диагностике термоядерной плазмы
1
Ulefone предлагает защищённый планшет Armor Pad 5 Ultra с проектором и аккумулятором ёмкостью 24 200 мАч
+
На выставке Dubai Airshow 2025 Россия представила истребитель пятого поколения Су-57Э
+
На выставке Dubai Airshow 2025 истребитель Су-57Э заметили с новым двигателем АЛ-51Ф1
+
Россия предлагает на экспорт версию Су-57Э с малозаметными соплами
+
Microsoft ответила на критику пользователей в отношении Windows и пообещала исправить проблемы
2
Во Франции мужчина нашел в своем саду клад из золотых слитков и монет на 700 тысяч евро
+

Популярные статьи

11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
8
«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
5
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
23
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
4
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
4
Подборка аниме, которым можно заменить третий сезон One Punch Man
+
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 1Gb GDDR3 на 15 процессорах Intel
21
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
3
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
2

Сейчас обсуждают

aiursun
02:38
Ну то есть не зря я летом взял 2*32 DDR4 за 10к. А ведь думал чуть подождать и взять сборку на ddr5.
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
aiursun
02:29
За 300% прибыли капиталист...
Первые два истребителя пятого поколения Су-57Э переданы иностранному заказчику
LastAtlant
01:16
пусть сначала авито осмотрят на предмет подавляющей монополии
ФАС начала проверку скидок на маркетплейсах
Я - Константин
00:51
Спасибо
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Дмитрий Захаров
00:21
Так обновление с 7, 8 на 10 было бесплатно, с 7, 8, 10 на 11 тоже. Кому вообще нужны эти активаторы
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
Никита Абсалямов
00:12
Т.е. незачем... понятно, я так и поступил.
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
00:11
Не существует в природе Xeon под 775, так что и забыть я о них не мог. И непонятно откуда в 2008-9 годах GTX 960? Тестировалось актуальное по времени железо, это вроде бы очевидно...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
00:10
В следующий раз не давайте повода своими неуместными комментариями...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
00:09
Пожалуй я не стану осквернять свои ПК данными поделками, а уж тем более их ремастерами. Первый Crysis был отличный - всё что дальше это невнятна дрянь. А с технической стороны что оригиналы, что ремас...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
corsi
00:08
Другого ответа и не ожидал. Вместо признания ошибок - виляние филеем и ответ в стиле "сам такой".
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter