Сейчас переброска войск из Западной Европы на восточный фланг занимает до 45 дней

В 2022 году страны НАТО осознали сложность быстрого развёртывания тяжёлой техники в Европе, особенно когда речь идёт о переброске сил из западной части континента на восточный фланг. Непригодные для крупногабаритной техники туннели, различная ширина железных дорог в регионах, ограничения по массе транспорта на автобанах, а также недостаточная пропускная способность и бюрократические сложности делают переброску тяжёлой военной техники длительным процессом. Только в последние годы Европа активизировалась и начала совершенствовать свою инфраструктуру для ускорения развёртывания.

Как сообщает издание Financial Times, НАТО планируют сократить время для переброски военной техники из Западной Европы на восточный фланг альянса с 45 до 3 - 5 дней. Для этого реализовывается несколько крупных инфраструктурных проектов, а также выявляются участки, требующие модернизации. Помимо этого, идёт работа над «военным Шенгеном», чтобы сократить бюрократию при пересечении границы в пределах североатлантического альянса.

В материале издания напоминают о том, как Франция в 2022 году была вынуждена отправить в Румынию свою военную технику через Средиземное море, хотя кратчайшим маршрутом был транзит через Германию. На тот момент власти страны отказали Парижу в транзите из-за веса техники и сопутствующих рисков, поэтому французская армия отправила танки через всё Средиземное море в Грецию, а уже оттуда – в Румынию. Развёртывание танков заняло 2 недели, несмотря на существование более быстрых наземных маршрутов. Различные эксперты в комментарии Financial Times объяснили, что основная цель сейчас – унификация всех правил и стандартов на уровне НАТО. Правила пересечения границы на военной технике должны быть унифицированы, как и стандарты железной дороги.