Речь о Зангезурском коридоре, который соединит азербайджанские территории через Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Ташкенте, где прокомментировал ход строительства на территории его страны Зангезурского коридора, известного как «Маршрут Трампа» после подписания мирных договорённостей между Баку и Арменией при посредничестве США.

По его словам, строительство близится к завершению. Пропускная способность железной дороги на начальном этапе будет равна 15 миллионов тонн. Строительство автомагистрали, которая будет частью Зангезурского коридора, также близка к завершению. «Маршрут Трампа обозначен синим цветом»Азербайджанский президент уверен в том, что достигнутые в Вашингтоне договорённости по соединению Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территории Армении будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок. Представитель азербайджанской делегации также указал на большие перспективы и возможности этого маршрута для экономического, торгового и транспортно-логистического сотрудничества в рамках платформы «Азербайджан + Центральная Азия».

Стоит напомнить, что «Маршрут Трампа» будет принадлежать американской компании. Договорённости в Вашингтоне также предусматривают прокладку газопровода, нефтепровода и оптоволоконного кабеля.