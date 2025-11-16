Соответствующее соглашение было подписано между Saab и Airbus Defence and Space

Компания Saab (Швеция) заключила соглашение с Airbus Defence and Space (Германия) на поставку сенсорных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Arexis, которые будут установлены на немецкие истребители Eurofighter. Общая стоимость соглашения составляет около 549 миллионов евро.

В пресс-релизе шведской компании подчёркивают, что полученный заказ является продолжением контракта с Airbus Defence and Space, подписанного в марте 2024 года. Поставки шведских систем РЭБ ожидаются в период с 2025 по 2028 годы.

Генеральный директор Saab Микаэль Юханссон подчеркнул, что его компания гордится возможностью поставлять РЭБ Arexis немецким военно-воздушным силам. Он отметил, что Arexis является одной из самых передовых полностью цифровых систем датчиков и глушения, доступных на рынке.

Комплекс предназначен одновременно для повышения и ситуационной осведомлённости, и выживаемости истребителя. Его основная задача на поле боя – создавать помехи для подавления систем противовоздушной обороны и обнаруживать радары зенитно-ракетных комплексов, снижая возможности противника по перехвату целей в своём воздушном пространстве.