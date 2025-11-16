Его установили на БПЛА, который успешно завершил 30-минутный полёт

В Китае провели первые лётные испытания сверхлёгкого миниатюрного турбореактивного двигателя, большая часть комплектующих которого была напечатана на 3D-принтере. Об этом сообщает китайское информационно агентство Синьхуа.

Китайская корпорация авиационной промышленности (AECC) установила разработанный турбореактивный двигатель на беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который смог успешно завершить 30-минутный полёт. Во время полёта БПЛА достиг высоты 6 тысяч метров, а также развил скорость 0,75 Маха. Двигатель работал штатно и стабильно на протяжении всего полёта.

Отмечается, что это первый в Китае прошедший лётные испытания миниатюрный двигатель, произведённый с помощью 3D-печати.

Успешные лётные испытания подтвердили надёжность использования двигателя на больших высотах и в более сложных условиях. AECC видит многообещающие перспективы применения этого двигателя в будущем, поскольку использование технологии 3D-печати позволяют сократить количество деталей, снизить вес и упростить конструкцию. Помимо прочего, такой подход сокращает цикл разработки других двигателей.

В конечном итоге есть возможность для создания лёгкого турбореактивного двигателя, который сможет подниматься на большие высоты и развивать высокую скорость.