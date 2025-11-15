«Зелёная» зона будет контролироваться миротворцами, в то время как «красная» – палестинскими группировками

Издание The Guardian, ссылаясь на собственные источники, пишет, что США предлагают разделить сектор Газа для долгосрочного восстановления. Рассматривается разделение на «зелёную» и «красную» зоны, одна из которых будет восстановлена, а другая – останется в руинах.

По данным издания, «зелёная зона» будет контролироваться израильской армией и международными организациями, которые обеспечат безопасное восстановление этой части анклава. В то же время «красная зона» останется под контролем палестинских группировок. Источник издания в лице американского чиновника подчеркнул, что в идеале им бы хотелось восстановить весь палестинский анклав, но это лишь амбициозная цель.

The Guardian акцентируют внимание на том, что планы по дальнейшей судьбе сектора Газа меняются с головокружительной скоростью, отражая хаотичный, импровизированный подход, который оказался наиболее успешным среди всех ранее предложенных. Так, например, американские дипломаты предлагали строить в секторе Газа отдельные лагеря, которые будут восстановлены и где можно поселить палестинцев, но эта идея была отвергнута. По этой причине не стоит исключить, что концепция поляризации палестинского анклава также отойдёт в сторону.