Общая стоимость оружия составляет $318,4 млн

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) объявило об одобрении Государственным департаментом продажи правительству Дании ракет AIM-9X Block II класса «воздух – воздух» и сопутствующего оборудования. Общая стоимость возможного контракта составляет 318,4 миллионов долларов.

Детские власти запросили приобретение 340 ракет AIM-9X Block II и 34 секции наведения к ним. Помимо этого, в стоимость включены учебные инструкции, программное обеспечение, вспомогательное оборудование, запасные части, а также услуги по техническому обслуживанию и логистике. Основным подрядчиком по контракту является компания RTX.

В заявлении DSCA объясняют, что Дания не испытает проблем с интеграцией AIM-9X Block II в свои вооружённые силы, поскольку датские военные уже используют ракеты данного вида (в другой модификации) на истребителях F-35A, а также наземных системах. Решение о продаже оружия Копенгагену было признано соответствующим внешнеполитическим США ввиду усиления союзника по НАТО и повышения оперативной совместимости с его вооружёнными силами.

AIM-9X Block II является наиболее современной модификацией из данной серии ракет. В её конструкцию внесены ряд изменений, включая замену двигателя, которые увеличили манёвренность, скорость и дальность полёта. Точная информация о дальности полёта засекречена, но, по открытым данным, находится в диапазоне от 20 до 35 километров.