Афины стремятся нарастить свои возможности ПВО на фоне недавнего приобретения Турцией истребителей Eurofighter

Правительство Греции возобновляет переговоры с израильскими компаниями для приобретения новых систем противовоздушной обороны на общую сумму более трёх миллиардов евро. Об этом сообщают израильское издание Globes и греческое Kathimerini.

Греческие власти заинтересованы в приобретении систем Spyder и Barak MX производства Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems соответственно, которые предназначены для перехвата беспилотников, вертолётов, самолётов и крылатых ракет. По данным региональных СМИ, в будущем Афины также рассмотрят возможность приобретения израильской системы «Праща Давида» для перехвата баллистических ракет. Такой набор израильских зенитно-ракетных комплексов позволит Греции создать многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Инвестиции Греции в свою противовоздушную оборону происходят на фоне активного наращивания Турцией возможностей военно-воздушных сил. Турецкие власти недавно заключили соглашение с Великобританией о приобретении двадцати истребителей Eurofighter в последней модификации, а также ракет Meteor класса «воздух – воздух» для поражения целей на расстоянии более 200 километров.