Официально в Вашингтоне говорили, с помощью чего поражают суда у берегов Венесуэлы

Военно-морские силы США продолжают наносить удары в Карибском бассейне по судам, которые идентифицируют как связанные с картелями. Несмотря на обнародование Пентагоном кадров с ударами по судам, до сих пор не было информации о том, чем именно военные поражают катера.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в своей миссии у берегов Венесуэлы американские военные используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), истребители и вертолёты. При этом именно БПЛА MQ-9 Reaper и истребители F-35 являются ударной единицей, которая поражает суда ракетами AGM-114 Hellfire.

AGM-114 Hellfire является дозвуковой ракетой класса «воздух – поверхность» с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением. Её дальность ограничивается 10 километрами, а тандемная кумулятивная боевая часть весит до 9 килограммов в зависимости от модификации. Стоимость одной такой ракеты составляет от 70 до 200 тысяч долларов. Таким образом, при нанесении ударов по судам, США используют недорогие ракеты малой дальности.