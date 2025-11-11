Патрульные самолёты приписаны к авиабазе на севере Германии, но большую часть времени они будут проводить за рубежом

На прошлой неделе Военно-морские силы Германии получили от США первый патрульный самолёт P-8A Poseidon, предназначенный для обнаружения и нанесения ударов по подводным лодкам. Всего немецкое правительство заказало восемь таких самолётов, которые будут приписаны к авиабазе Нордхольц на севере страны.

Несмотря на приписку к немецким авиабазам, большую часть своего времени они будут базироваться за рубежом. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что противолодочные самолёты будут вылетать с авиабаз в Великобритании, Норвегии и Исландии для осуществления миссий в Северной Атлантике. Предполагается, что это расширит немецкое присутствие в регионе.

Немецкий министр объясняет, что Берлин уже согласовал с вышеупомянутыми странами размещение P-8A Poseidon на их территориях. Великобритания и Норвегия, на территории которых иногда будут базироваться немецкие самолёты, также имеют собственные P-8A Poseidon. Борис Писториус заключил, что вклад Германии в сдерживание на Крайнем Севере будет во многом полагаться на американские P-8A Poseidon. Немецкие пилоты уже проходят подготовку в США, а также осуществляют вылеты на британских самолётах.